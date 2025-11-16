Отравление или убийство? Мать и двое детей скончались в отеле в Стамбуле

Трое постояльцев гостиницы в Стамбуле, среди них двое детей, скончались. По предварительным данным, из-за отравления неизвестным веществом. По одной из версий, яд был в кулере с водой, по другой – был распылен на соседнем этаже в ходе дезинсекции. Однако в полиции считают, что эти смерти «подозрительные».

Трое постояльцев гостиницы Harbour Suites в Стамбуле скончались, предположительно, от пищевого отравления, сообщил телеканал NTV. Еще двое иностранных туристов, также проживавших в этом отеле, были госпитализированы с похожими симптомами.

Вещи из некоторых номеров отправили в лабораторию на экспертизу.

«Гостиница, в которой жили мать и двое детей из ФРГ (впоследствии скончавшиеся. – «Газета.Ru»), опечатана. Гостей разместили в других отелях», - передает NTV.

Газета Sabah пишет, что врачи осмотрели 15 человек, проживавших в отеле. Никаких проблем со здоровьем у них не обнаружили. Сейчас они проживают в других гостиницах.

16 ноября был госпитализирован еще один постоялец Harbour Suites, сопровождавший двоих туристов, сообщил директор департамента здравоохранения провинции Стамбул Абдуллах Гюнер. Причиной стал низкий пульс, симптомов отравления у мужчины нет.

Версии и причины

По одной из версий, туристы могли отравиться водой из кулера, стоявшего в коридоре отеля. Кухни в отеле нет, гостям предоставляют только воду.

По другой, причиной гибели постояльцев стали последствия дезинсекции, которую недавно проводил персонал отеля. Как выяснили полицейские, насекомых травили всего несколько дней назад, но только на одном из этажей – нулевом. Погибшие жили на первом этаже, а трое госпитализированных позже иностранцев – на четвертом.

«Специалисты подозревают, что для дезинсекции могли быть использованы вещества, способные нанести вред человеку, в том числе сельскохозяйственные пестициды. Изъятые экспертами образцы будут проанализированы», — передает NTV.

Генпрокуратура Стамбула не исключает также вероятность внешнего вмешательства и зафиксировала данное происшествие как «подозрительную смерть», рассматривается возможность убийства или суицида .

Аномального роста числа отравлений в городе медики не фиксируют.

По подозрению в непредумышленном убийстве задержаны уже восемь человек , в том числе продавцы ряда лавок, владелец ресторана и хозяин гостиницы.

Погибшие – граждане Германии. Супруги Сервет и Чигдем Бечек, а также двое их детей трех и шести лет – Кадир Мухаммет и Масал – приехали в Стамбул в отпуск. Отец семейства сейчас находится в реанимации, он подключен к аппарату ИВЛ. Врачи оценивают его состояние как критическое.

Вскрытие тел не выявило серьезных патологий у матери и ее сыновей.

Вместе с тем, владелец гостиницы в беседе с журналистами выразил уверенность, что находиться там безопасно.