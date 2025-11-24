Во Владимирской области возбудили дело после массового отравления техническим спиртом

СК возбудил дело после гибели пяти человек от технической жидкости в Коврове

Во Владимирской области возбудили уголовное дело после гибели пяти человек, отравившихся спиртосодержащей технической жидкостью. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Следственного комитета России в Telegram-канале.

В ведомстве уточнили, что дело возбуждено по статье о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам.

Инцидент произошел 22 ноября в Коврове. По предварительной информации, житель города принес спиртосодержащую техническую жидкость с работы домой. Позже пять человек доставили в реанимацию с отравлением, спасти их не удалось. Правоохранители осмотрели места жительства погибших и изъяли канистры и иные предметы для экспертизы. В настоящий момент продолжается выяснение обстоятельств произошедшего.

До этого в Сергиево-Посадской больнице врачи спасли 40-летнего мужчину, который случайно выпил химикат от борщевика. Пациент рассказал, что работал на участке и отпил из бутылки с гербицидом, которая стояла рядом с бутылкой со сладкой газировкой. Пациенту провели эндоскопическое исследование, на котором обнаружили химический ожог пищевода и желудка. К счастью, осложнения в виде желудочно-кишечного кровотечения и печеночно-почечной недостаточности не развились. Врач предостерег россиян от переливания технических жидкостей в емкости от пищевых продуктов.

Ранее в Подмосковье 12-летняя девочка попала в больницу, выпив машинное масло.