Минюст внес AFS Intercultural Programs в перечень нежелательных огранизаций

Минюст внес в перечень иностранных и международных НПО, деятельность которых признана нежелательной в России, американскую AFS Intercultural Programs Inc. Об этом сообщили на сайте министерства.

«265 № 1265-р от 25.09.2025 09.09.2025 AFS Intercultural Programs Inc («Межкультурные программы АФС»), США», — говорится в перечне.

Причина внесения компании в данный перечень на сайте не указана.

В этот же день был обновлен список иностранных агентов. Министерство юстиции обновило список иноагентов, добавив экс-владельца The Moscow Times (признано в РФ иностранным агентом) Демьяна Кудрявцева (признан в РФ иностранным агентом) и кинокритика Зинаиду Пронченко (признана в РФ иностранным агентом). Помимо них, иноагентами был признаны журналист Андрей Калитин (признан в РФ иностранным агентом) и адвокат Pussy Riot Дмитрий Захватов (признан в РФ иностранным агентом). В реестр также была внесена независимая литературная премия «ДАР» (организация признана в РФ иностранным агентом).

Недавно в ходе пленарного заседания Государственная дума приняла законопроект об усилении ответственности иностранных агентов за несоблюдение порядка их деятельности.

Ранее СК РФ завершил расследование уголовного дела иноагента Гозмана.