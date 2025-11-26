Главе управления Росгвардии по Северной Осетии продлили арест

Ленинский районный суд Владикавказа продлил руководителю управления Росгвардии по Северной Осетии Валерию Голоте срок содержания под стражей на три месяца. Об этом сообщили РИА Новости в объединенной пресс-службе судов региона.

Там уточнили, что судья продлил арест всем сотрудникам Росгвардии и иным подозреваемым по делу о взяточничестве.

«Голота В. И. — продлен срок содержания под стражей на три месяца до 28 февраля 2026 года», — сказал собеседник агентства.

Глава республиканского управления Росгвардии был задержан 29 сентября. Одновременно с ним задержали нескольких сотрудников ведомства, а в рабочих кабинетах и других помещениях Росгвардии прошли обыски. Подсудимый просил посадить его под домашний арест и выразил намерение сотрудничать со следствием, однако суд арестовал его на два месяца до 28 ноября, как и других шестерых росгвардейцев, по делу о взятке и посредничестве при ее передаче.

