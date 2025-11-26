На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Фигурантам хищения имущества МО на 1 млрд рублей вынесли приговор

Фигурантов хищения имущества МО на 1 млрд рублей приговорили к срокам до 22 лет
Jiri Hubatka/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Хамовнический суд Москвы вынес приговор Кантемиру Карамзину и ряду других обвиняемых по делу о хищении имущества министерства обороны на сумму, превышающую 1 миллиард рублей. Об этом сообщает РИА Новости.

«Карамзину по совокупности с другим приговором назначено 22 года колонии строгого режима со штрафом 4,4 миллиона рублей», - сказала собеседница агентства.

Остальные фигуранты дела получили сроки лишения свободы от 13 до 20 лет.

В ходе судебного разбирательства было установлено, что юрист Кантемир Карамзин около 20 лет назад создал организованное преступное сообщество, которое занималось хищением активов ОАО «Военно-строительное управление Москвы» (ВСУМ).

По информации «Коммерсанта», группа лиц совершила хищение 55 объектов недвижимости, принадлежащих Министерству обороны. Среди похищенного имущества, располагавшегося как в центре Москвы, так и в подмосковных Балашихе и Люберцах, числились баня, столовая, библиотека и другие объекты. Карамзин и его сообщники заключали договора о передаче недвижимости ОАО «ВСУМ» в уставные капиталы ряда дочерних компаний. Общий ущерб от незаконного отчуждения этих активов оценивается в 283,5 млн рублей.

В рамках второго эпизода были похищены активы и доли в компаниях, владеющих зданиями, расположенными в центре Москвы и Рязани, а также квартирами в городе Сочи. В данном случае ущерб превысил 745 млн рублей.

Ранее сообщалось, что мошенники создают фейковые чаты поиска пропавших военных для хищения денег.

