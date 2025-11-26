На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Туапсе ввели локальный режим ЧС

В Туапсе ввели локальный режим ЧС после атаки БПЛА
true
true
true
close
Станислав Красильников/РИА Новости

В Туапсе после атаки БПЛА введен локальный режим чрезвычайной ситуации (ЧС). Об этом сообщил оперативный штаб Краснодарского края.

Специалисты отметили, что спасатели второй день продолжают ликвидировать последствия в одном из многоквартирных домов. В ближайшее время там начнут восстанавливать кровлю.

До этого губернатор Вениамин Кондратьев сказал, что в результате атаки БПЛА в ночь на 25 ноября повреждены не менее 20 домов в пяти муниципалитетах. По его словам, незначительные повреждения были зафиксированы в домах и офисном здании Краснодара, а также в частном доме в населенном пункте Первореченское Динского района.

Кроме того, оперштаб сообщил, что число пострадавших после атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины в Краснодарском крае выросло до девяти. Торе жителей края вынуждены были обратиться к медикам.

Ранее российские военные за сутки уничтожили 154 дронов ВСУ.

