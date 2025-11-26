Российские военные за сутки уничтожили 154 БПЛА ВСУ

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за сутки сбили четыре снаряда системы залпового огня HIMARS и 154 беспилотника самолетного типа Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщило министерство обороны России в сводке о ходе специальной военной операции.

«Сбиты шесть управляемых авиационных бомб, четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства Соединенных Штатов и 154 беспилотника самолетного типа», — проинформировали в российском оборонном ведомстве.

По информации Минобороны РФ, всего с начала спецоперации ВСУ потеряли 98 851 БПЛА, 283 вертолета и 668 самолетов. Кроме того, российские войска уничтожили 638 зенитных ракетных комплексов, 26 266 танков и других боевых бронированных машин, 1 620 боевых машин РСЗО.

Кроме того, в министерстве сообщили, что за сутки украинская армия потеряла более 1460 военнослужащих в зоне боевых действий.

До этого стало известно, что совокупные потери ВСУ с февраля 2022 года достигли почти 1,5 млн человек, в том числе ранеными. По сведениям Генштаба ВС России, на начало 2025 года потери украинской армии превышали один миллион военнослужащих. За последующий период, согласно официальной информации Минобороны РФ, ВСУ потеряли еще более 450 тысяч человек.

Ранее на Западе заявили о падении морального духа ВСУ до самого низкого уровня с начала СВО.