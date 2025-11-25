На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Выросло число пострадавших в результате ночной атаки дронов на Кубань

Число пострадавших после атаки дронов на Кубань увеличилось до 9
true
true
true
close
«Газета.Ru»

Число пострадавших после атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины в Краснодарском крае выросло до девяти. Об этом сообщает оперативный штаб региона в официальном Telegram-канале, ссылаясь на вице-губернатора Александра Руденко.

По его данным, к медикам обратились еще трое жителей края.

«Одному жителю помощь была оказана амбулаторно. Восемь человек госпитализированы. В основном у людей ранения средней и легкой степени тяжести. И, слава Богу, среди пострадавших детей нет. Всем раненым оказывается необходимая медицинская помощь на местах», — сказал Руденко.

До этого губернатор Вениамин Кондратьев сказал, что в результате атаки БПЛА в ночь на 25 ноября повреждены не менее 20 домов в пяти муниципалитетах. По словам Кондратьева, незначительные повреждения были зафиксированы в домах и офисном здании Краснодара, а также в частном доме в населенном пункте Первореченское Динского района. Кроме того, в данный момент тушат возгорание на крыше многоквартирного дома в Туапсе, пожар уже локализовали.

Ранее появилось видео последствий атаки ВСУ на Новороссийск.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами