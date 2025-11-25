Выросло число пострадавших в результате ночной атаки дронов на Кубань

Число пострадавших после атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины в Краснодарском крае выросло до девяти. Об этом сообщает оперативный штаб региона в официальном Telegram-канале, ссылаясь на вице-губернатора Александра Руденко.

По его данным, к медикам обратились еще трое жителей края.

«Одному жителю помощь была оказана амбулаторно. Восемь человек госпитализированы. В основном у людей ранения средней и легкой степени тяжести. И, слава Богу, среди пострадавших детей нет. Всем раненым оказывается необходимая медицинская помощь на местах», — сказал Руденко.

До этого губернатор Вениамин Кондратьев сказал, что в результате атаки БПЛА в ночь на 25 ноября повреждены не менее 20 домов в пяти муниципалитетах. По словам Кондратьева, незначительные повреждения были зафиксированы в домах и офисном здании Краснодара, а также в частном доме в населенном пункте Первореченское Динского района. Кроме того, в данный момент тушат возгорание на крыше многоквартирного дома в Туапсе, пожар уже локализовали.

