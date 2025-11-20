В России со следующего года увеличится МРОТ

Госдума приняла закон о повышении МРОТ с 1 января 2026 года до 27 093 рублей

Депутаты Госдумы приняли в третьем чтении законопроект о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) с 1 января 2026 года. Об этом говорится на официальном сайте Думы.

Изменения были внесены в статью 1 федерального закона «О минимальном размере оплаты труда». Согласно документу, со следующего года МРОТ в России увеличится с 22 440 рублей до 27 093 рублей в месяц. Ожидается, что эта мера поспособствует повышению заработной платы у 4,6 млн работников в стране.

14 октября повышение МРОТ анонсировал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. По его словам, правительство последовательно повышает МРОТ темпами, опережающими инфляцию.

До этого член комиссии Общественной палаты России по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров рассказал, что повышение минимального размера оплаты труда более чем на 20% со следующего года повлечет за собой увеличение минимального размера отпускных, больничных и декретных выплат. При этом он уточнил, что на размер уже назначенной пенсии повышение МРОТ не повлияет, но окажет влияние на будущую, поскольку отчисления работников в Социальный фонд России увеличатся.

