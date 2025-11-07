Россиянам напомнили об изменении расчета больничного с 2026 года

Сумма больничного пособия для россиян вычисляется на основе заработка сотрудника за два года до болезни. Однако в некоторых случаях для расчета учитывается минимальный размер оплаты труда (МРОТ), который с 2026 года вырастет. Соответственно, сумма выплат по больничному листу также увеличится, объяснил RT председатель комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов.

Депутат напомнил, что если средний заработок сотрудника за два календарных года до болезни оказывается ниже минимального размера оплаты труда, то для расчета принимается МРОТ. В будущем году он увеличится до 27 093 рублей.

«Соответственно, размер минимальной выплаты по больничному также вырастет с 2026 года по сравнению с 2025 годом, — пояснил Леонов. — Следовательно, для расчёта минимального размера пособия за один день больничного в 2026 году берем 27 093 рубля и делим их на количество календарных дней в календарном месяце, на который пришлись дни болезни».

Важно, что минимальное больничное пособие в расчете за полный месяц не может быть ниже МРОТ, подчеркнул парламентарий.

Так, к примеру, в январе будущего года на один день больничного отпуска будет выделяться 873,97 рубля – эта сумма выходит, если поделить МРОТ на 31 день. В феврале это будет уже 967,61 рубля, так как сумма делится на 28 дней. Аналогично рассчитывается размер пособия по остальным месяцам в зависимости от количества дней, заключил Леонов.

До этого депутат Госдумы Алексей Говырин сообщил, что в этом году максимальная сумма больничного составляет 5673 рубля в день. Он напомнил, что размер компенсации зависит от страхового стажа – так, при стаже более восьми лет выплачивается 100% среднего заработка, 80% от пяти до восьми лет и 60% от шести месяцев до пяти лет. Если сотрудник работает менее полугода, выплата производится исходя из МРОТ, при этом сумма не может быть меньше 723,87 рубля в день.

