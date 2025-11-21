Обвиняемого в покушении на Соловьева направили на принудительное лечение

РИА: обвиняемый в подготовке покушения на Соловьева был признан невменяемым

Обвиняемый в подготовке покушения на телеведущего Владимира Соловьева Василий Стрижаков был признан невменяемым и направлен на принудительное лечение военным судом. Об этом сообщает РИА Новости.

Суд уже признал Стрижакова виновным в участии в деятельности террористического сообщества, подготовке покушения, а также незаконном обороте оружия и взрывчатых веществ.

«Суд освободил Стрижакова от уголовной ответственности за совершение преступлений в состоянии невменяемости и назначил ему принудительные меры медицинского характера», — сообщили журналистам знакомые с ходом дела источники.

Мужчина будет находиться в учреждении специализированного типа с режимом усиленного наблюдения.

Сейчас под следствием находятся еще семь предполагаемых участников группировки, готовившей нападение на журналиста. Среди них Андрей Пронский, Тимофей Мокий, Владимир Беляков, Владимир Степанов, Максим Дружинин, Андрей Волков и Денис Абраров.

По данным следствия, руководителем преступного сообщества был Андрей Пронский. Под его руководством группа осуществляла поджог военкоматов в РФ и за денежное вознаграждение планировала установку СВУ под машиной Владимира Соловьева. Деятельность группировки была пресечена в 2022 году.

