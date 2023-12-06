Дело о подготовке убийства Владимира Соловьева направлено в суд

Генпрокуратура России направила в суд уголовное дело о подготовке убийства телеведущего Владимира Соловьева. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Уголовное дело направлено для рассмотрения во второй Западный окружной военный суд.

Отмечается, что обвиняемый Андрей Пронский в октябре 2021 года создал ячейку запрещенной в России неонацистской группировки «NS/WP», о чем публично заявил с целью привлечения сторонников. Кроме того, он создал в одном из мессенджеров тематический канал. В деятельность группы, как утверждается, были вовлечены Тимофей Мокий, Владимир Беляков, Владимир Степанов, Максим Дружинин, Андрей Волков, Василий Стрижаков и другие лица. Участники группировки приобрели все необходимое для изготовления боеприпасов и иного оружия.

В ведомстве сообщили, что не позднее 4 апреля 2022 года представители украинского Главного управления разведки (ГУР) обратились к Пронскому с предложением ликвидировать Соловьева за вознаграждение. Злоумышленники решили установить на автомобиль взрывное устройство, но их замысел не был доведен до конца, так как был пресечен сотрудниками правоохранительных органов.

В октябре Военный суд Москвы зарегистрировал первое дело о покушении на Владимира Соловьева.

До этого, 1 июня, Зюзинский районный суд Москвы признал экстремистской книгу «Акционер» Андрея Пронского.

Ранее Соловьев призвал карабахских военных отправиться в Донбасс на СВО.