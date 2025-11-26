Мукомолы сообщили о скором прекращении выпечки ржаного хлеба в РФ

Глава союза мукомолов: производство ржи за 35 лет сократилось в России в 15 раз

С учетом снижения производства за 35 лет в 15 раз в России можно говорить о том, что страна теряет ржаное хлебопечение. Об этом сообщил президент Российского союза мукомольных и крупяных предприятий Игорь Свириденко, пишет «Интерфакс».

Свириденко отметил, что производство ржи сократилось в указанный период с 16,4 до 1,1 миллиона тонн. Рожь недорогая, при этом урожайность у нее невысокая.

«Давайте признаем, что ржаного мукомолья у нас не будет, ржаного хлебопечения у нас не будет в ближайшее время. Мы еще немного потрепыхаемся, потому что братья-белорусы нас снабжают», — добавил он.

