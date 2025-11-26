На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Мукомолы сообщили о скором прекращении выпечки ржаного хлеба в РФ

Глава союза мукомолов: производство ржи за 35 лет сократилось в России в 15 раз
true
true
true
close
Igor Lushchay/Shutterstock/FOTODOM

С учетом снижения производства за 35 лет в 15 раз в России можно говорить о том, что страна теряет ржаное хлебопечение. Об этом сообщил президент Российского союза мукомольных и крупяных предприятий Игорь Свириденко, пишет «Интерфакс».

Свириденко отметил, что производство ржи сократилось в указанный период с 16,4 до 1,1 миллиона тонн. Рожь недорогая, при этом урожайность у нее невысокая.

«Давайте признаем, что ржаного мукомолья у нас не будет, ржаного хлебопечения у нас не будет в ближайшее время. Мы еще немного потрепыхаемся, потому что братья-белорусы нас снабжают», — добавил он.

Недавно ведущий эксперт Центра политических технологий Никита Масленников сообщил, что в России ожидается увеличение цен на овощи, хлеб, мясо и птицу. Эксперт добавил, что особые опасения связаны с новогодним столом: красная рыба и морепродукты могут повторить прошлогодний ценовой скачок из-за транспортных расходов.

В свою очередь Telegram-канал Mash писал, что в России в ближайшие месяцы ожидается значительный рост цен на сахар.

Ранее стали известны страны с самым дорогим хлебом.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами