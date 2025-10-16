Стали известны страны с самым дорогим хлебом

Средняя стоимость батона белого хлеба в мире составляет порядка 138 рублей; дороже всего продукт можно приобрести в Джибути (748,7 рубля), а дешевле — в Алжире, где цена составляет 13,8 рубля за счет государственных инициатив. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на собственное исследование, приуроченное ко Всемирному дню хлеба.

В число стран с самым дорогим хлебом входят Бермуды (677,6 рубля), Каймановы острова (499,7 рубля), Монако (422,1 рубля) и Багамы (414 рублей).

В топ-10 вошли также Конго, Центральноафриканская Республика, Исландия, Лихтенштейн и ЮАР.

При этом в списке стран с самыми низкими ценами на хлеб оказались Тунис (15,4 рубля), Эсватини (16,2 рубля), Афганистан (19,4 рубля) и Ливия (22,6 рубля), а также Чад, Узбекистан, Киргизия, Казахстан и Азербайджан.

Россия заняла 35 место (57,1 рубля за полкило пшеничного хлеба), Белоруссия оказалась на 42-м (62,8 рубля).

До этого создатель Индекса Мишек, заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков ИПЭИ Президентской академии Александр Абрамов заявил, что сельдь в российских магазинах подорожала на 8,6% за неделю с 4 по 11 октября. По его словам, за неделю показатели выросли на 0,3% по сравнению с его ростом на 1,0% неделю назад.

Ранее в России снизились цены на морковь и картофель.