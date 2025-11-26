Отец девочки, расправившейся с матерью, рассказал об отношениях в семье

13-летняя девочка, расправившаяся с матерью в квартире в Петербурге, не была проблемным ребенком. Об этом рассказал «Известиям» ее отец.

По словам мужчины, чуть больше недели назад дочь сбежала из дома, оставив записку, в которой просила мать не беспокоиться и написала, что «очень любит ее и кошку». Чуть позже она вышла на связь со старшей сестрой и призналась, что боится, что ее наругают. Мужчина рассказал, что дочь была примерным ребенком и жила в достатке. К ней никогда не применялось насилие.

По словам отца девочки, накануне ничего не предвещало беды: вся семья собралась вместе, чтобы провести день на катке и пообщаться в кафе.

«И вот ночью мне дочка звонит, говорит, что кто-то зашел домой и расправился с мамой. Якобы это был какой-то мужчина», — объяснил отец девочки.

Инцидент произошел 26 ноября в квартире на улице Ковалевской. Прибывшие на место происшествия правоохранители нашли тело женщины с колото-резаной раной шеи. Часть квартиры пострадала от пожара. Изначально девочка говорила, что к ним домой пробрался незнакомец, напал на мать и на нее саму, а затем поджег помещение и сбежал. Однако в ходе допроса девочка созналась, что сама расправилась с матерью и подожгла квартиру, чтобы скрыть следы преступления.

По информации телеканала 78.ru, несовершеннолетняя могла совершить расправу из-за гиперопеки матери — она часто ругалась с ней и незадолго до случившегося уходила из дома, после чего ей ограничили свободу передвижения. В семье есть еще одна 30-летняя дочь, в момент инцидента отец находился на работе. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что школьница спланировала расправу над матерью в игре Roblox.