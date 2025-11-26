Школьница, убившая мать в Петербурге, спланировала расправу в игре Roblox

Расправа 13-летней школьницы над своей матерью в Петербурге была заранее спланирована в игре Roblox. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Выяснилось, что девочка часами играла в Roblox и выкладывала в интернет видео оттуда. В одном из роликов ее игровой аватар танцевал под музыку в горящей квартире — позже она, предварительно, подожгла квартиру после убийства матери.

Инцидент произошел 26 ноября в квартире на улице Ковалевской. Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов и медики обнаружили в квартире тело женщины с ножевым ранением в шею и частично выгоревшее помещение. Дочь погибшей рассказала, что в квартиру якобы пробрался неизвестный, который напал на ее мать, затем попытался зарезать ее саму, а потом поджег помещение и сбежал — история оказалась ложью. На допросе школьница созналась, что сама ударила мать ножом и совершила поджог. Причиной могла стать гиперопека со стороны родительницы.

Ранее в России предложили запретить игру Roblox из-за педофилов в ней.