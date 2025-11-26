Петербургскую школьницу подозревают в расправе над матерью

В Санкт-Петербурге правоохранители подозревают школьницу в жестокой расправе над матерью. Об этом сообщает «78.ru».
В региональном следственном управлении СК РФ уточнили, что тело женщины с колото-резаной раной шеи было обнаружено в квартире дома на улице Ковалевской 26 ноября. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство» УК РФ.
По информации издания, подозреваемой по делу проходит 13-летняя дочь убитой петербурженки.
В ведомстве уточнили, что проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств случившегося.
Ранее в Волгоградской области подростка задержали за убийство отца топором.