Петербургскую школьницу подозревают в расправе над матерью

«78.ru»: петербургскую школьницу подозревают в убийстве матери
Telegram-канал «78 | НОВОСТИ»

В Санкт-Петербурге правоохранители подозревают школьницу в жестокой расправе над матерью. Об этом сообщает «78.ru».

В региональном следственном управлении СК РФ уточнили, что тело женщины с колото-резаной раной шеи было обнаружено в квартире дома на улице Ковалевской 26 ноября. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство» УК РФ.

По информации издания, подозреваемой по делу проходит 13-летняя дочь убитой петербурженки.

В ведомстве уточнили, что проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств случившегося.

Ранее в Волгоградской области подростка задержали за убийство отца топором.

