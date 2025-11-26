На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Стало известно о судьбе детей из рехаба в Дедовске

Детей из незаконного реабилитационного центра в Подмосковье передали родителям
true
true
true
close
fizkes/Shutterstock/FOTODOM

Детей, находившихся в незаконном реабилитационном центре в Дедовске в Московской области, передали родителям. Об этом сообщила глава муниципального округа Истра Татьяна Витушева в своем Telegram-канале.

«Дети из незаконного реабилитационного центра переданы родителям, а 8 подростков из них размещены в специализированных социальных учреждениях», — написала она.

По словам Витушевой, правоохранители проводят проверку и устанавливают всех фигурантов дела. В том числе проверяется организатор рехаба для несовершеннолетних Анна Хоботова, устанавливается, знала ли она о противоправной деятельности центра и причастна ли к этому.

Витушева отметила, что в центр поместили детей с девиантным поведением. Родители ожидали необходимой для них психологической помощи, но в итоге получили ненадлежащее качество оказания услуг и невыполнение организаторами своих обещаний.

До этого в Следственном комитете России по региону сообщили о возбуждении уголовного дела после закрытия реабилитационного центра, где пытали несовершеннолетних. В действиях работников учреждения усмотрели признаки услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

В СК также подтвердили то, что родители направляли своих детей в ребцентр, чтобы те избавились от зависимостей. На деле постояльцев истязали. Обвинения предъявили администратору центра и 18-летней постоялице, которая участвовала в избиениях. Всего в центре удерживали 24 подростка. Одному из них нанесли настолько серьезные повреждения, что он впал в кому, его жизнь под угрозой.

Ранее россиянин озверел после ухода жены и истязал детей месяцами.

