Россиянин озверел после ухода жены и истязал детей месяцами

В Краснодарском крае отец ставил на горох детей и бил их железной палкой

В Краснодарском крае возбудили уголовное дело в отношении 32-летнего мужчины, который подозревается в жестоком обращении с детьми. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры в Telegram-канале.

По информации ведомства, мужчина бил и жестоко наказывал 10-летнюю дочь и 8-летнего сына после того, как не стало его жены из-за коронавируса. Физическое насилие над детьми продолжалось с февраля по октябрь 2025 года. Установлено, что отец применял к своим детям электрошокер. Кроме того, систематически бил девочку, в том числе металлической палкой. Чтобы скрыть синяки, он не пускал дочь в школу, за непослушание заставлял детей стоять на коленях на горохе.

Мужчине предъявили обвинение по двум статьям Уголовного кодекса, а именно «Истязание» и «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних». Ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до семи лет.

В прокуратуре добавили, что в настоящий момент дети находятся в реабилитационном центре.

До этого сообщалось, что в Курске опекун избивала девятилетнюю девочку-инвалида. Обвиняемая оформила опеку над ребенком, нуждающимся в паллиативной помощи и который не мог самостоятельно обслуживать себя. Женщина применяла к девочке недопустимые методы воспитания. В отношении россиянки было возбуждено уголовное дело, ребенка поместили в социальное учреждение. Суд назначил обвиняемой наказание в виде 3,5 года лишения свободы условно.

