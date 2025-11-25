На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Россиянин озверел после ухода жены и истязал детей месяцами

В Краснодарском крае отец ставил на горох детей и бил их железной палкой
close
Depositphotos

В Краснодарском крае возбудили уголовное дело в отношении 32-летнего мужчины, который подозревается в жестоком обращении с детьми. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры в Telegram-канале.

По информации ведомства, мужчина бил и жестоко наказывал 10-летнюю дочь и 8-летнего сына после того, как не стало его жены из-за коронавируса. Физическое насилие над детьми продолжалось с февраля по октябрь 2025 года. Установлено, что отец применял к своим детям электрошокер. Кроме того, систематически бил девочку, в том числе металлической палкой. Чтобы скрыть синяки, он не пускал дочь в школу, за непослушание заставлял детей стоять на коленях на горохе.

Мужчине предъявили обвинение по двум статьям Уголовного кодекса, а именно «Истязание» и «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних». Ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до семи лет.

В прокуратуре добавили, что в настоящий момент дети находятся в реабилитационном центре.

До этого сообщалось, что в Курске опекун избивала девятилетнюю девочку-инвалида. Обвиняемая оформила опеку над ребенком, нуждающимся в паллиативной помощи и который не мог самостоятельно обслуживать себя. Женщина применяла к девочке недопустимые методы воспитания. В отношении россиянки было возбуждено уголовное дело, ребенка поместили в социальное учреждение. Суд назначил обвиняемой наказание в виде 3,5 года лишения свободы условно.

Ранее в Омске отец полтора года избивал дочь.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами