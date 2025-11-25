В аэропорту Тамбова ввели временные ограничения на полеты

Аэропорт Тамбова временно приостановил прием и отправку воздушных судов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

Согласно официальному сообщению, ограничения введены в целях обеспечения безопасности полетов гражданской авиации. Аэропорт «Донское» временно не обслуживает рейсы.

До этого ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов вводили в аэропорту Сочи.

План «Ковер» — режим закрытого неба для всех летательных аппаратов и приказ на немедленную посадку или выведение из определенной зоны всех находящихся в воздухе самолетов или вертолетов. Такой план может быть задействован по разным причинам: например, при внезапных изменениях погодных условий, представляющих угрозу для полетов, при нарушении воздушного пространства воздушным судном другого государства или при атаках БПЛА.

Ранее российская авиакомпания сообщила о задержке рейсов, следующих в Сочи.