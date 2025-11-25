Защита обжаловала арест бывшего вице-президента «Оборонстроя» Ясаковой

Защита обвиняемой в особо крупном мошенничестве бывшего вице-президента компании «Оборонстрой» Ирины Ясаковой обжаловала ее арест. Об этом ТАСС рассказали в Таганском суде Москвы.

По словам собеседника агентства, в суд поступила апелляционная жалоба на избрание меры пресечения в виде заключения Ясаковой под стражу. Дата заседания в Мосгорсуде по жалобе пока не определена.

24 ноября сообщалось, что суд отправил Ясакову в следственный изолятор.

По данным Telegram-канала Mash, женщину арестовали по подозрению в мошенничестве на сумму 786 млн рублей. Канал написал, что дело может быть связано с банкротством «Оборонстроя» в 2021 году, когда были выявлены финансовые нарушения и открыто уголовное производство. В рамках расследования под арест попало имущество Ясаковой, включая ее трехэтажный дом в Москве, который она пыталась продать за 120 млн рублей.

