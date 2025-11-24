Вице-президента «Оборонстроя» отправили в СИЗО

Таганский суд Москвы отправил в СИЗО вице-президента компании «Оборонстрой» Ирину Ясакову, которая проходит по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на судебную картотеку.

«Удовлетворено ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Ясаковой И. Г. по ст. 159 УК РФ (мошенничество)», — говорится в картотеке.

По данным Telegram-канала Mash, женщину арестовали по подозрению в мошенничестве на сумму 786 млн рублей. Канал написал, что дело может быть связано с банкротством «Оборонстроя» в 2021 году, когда были выявлены финансовые нарушения и открыто уголовное производство. В рамках расследования под арест попало имущество Ясаковой, включая ее трехэтажный дом в Москве, который она пыталась продать за 120 млн рублей.

