Вице-президент ассоциации «Оборонстрой» задержана по делу о крупном мошенничестве

Вице-президента ассоциации «Оборонстрой» Ирину Ясакову арестовали по подозрению в мошенничестве на сумму 786 млн рублей. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По данным канала, дело может быть связано с банкротством организации в 2021 году, когда были выявлены финансовые нарушения и открыто уголовное производство. В рамках расследования под арест попало имущество Ясаковой, включая ее трехэтажный дом в Москве, который она пыталась продать за 120 млн рублей.

Также Mash напомнил, что в 2019 году Ясакову вместе с подругой художника Никаса Сафронова вызывали на допрос по делу о хищении 3 млрд рублей из банка «Северный кредит». Это дело было возбуждено годом ранее, после чего банк обанкротили. Тогда Ясакова фигурировала в фиктивном договоре на 152 млн рублей и, как утверждало следствие, скрывала часть доходов и имущества.

В 2017 году Ясакову называли самым состоятельным депутатом Вологодской области. Она руководила несколькими строительными структурами, которые работали с Минобороны, включая «Оборонстрой», «Оборонэкспертизу», «Оборонстройпроект» и «Обороэнерго».

