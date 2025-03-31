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В Совбезе заявили о коренных изменениях миграционной политики России

Гребенкин: в России взяли курс на коренные изменения миграционной политики
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Александр Кряжев/РИА Новости

В настоящее время в России взят курс на коренные изменения в области государственной миграционной политики. Об этом РИА Новости заявил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Гребенкин.

По его словам, для решения этих проблем в этой сфере был разработан комплекс мер по совершенствованию миграционной политики, реализация которого уже началась. В этой работе задействованы все органы власти и институты гражданского общества, отметил замсекретаря.

Гребенкин добавил, что в рамках работы создается эффективная система привлечения иностранных граждан для работы в России, повышения эффективности миграционного учета, создания цифрового профиля иностранца и так далее.

«Уже с 5 февраля 2025 года в России вступил в силу миграционный режим высылки в отношении нелегально пребывающих в стране иностранцев. Сведения о них будут внесены в реестр контролируемых лиц, который предполагает ряд ограничений и запретов с последующей депортацией», — сказал замсекретаря Совбеза.

28 марта заместитель начальника управления разрешительно-визовой работы и внешней трудовой миграции ГУВМ МВД Павел Дутов сообщил, что около 90% иностранных граждан находятся в России на законных основаниях. Он отметил, что ежегодно на российской территории численность иностранцев варьируется от 6 до 7 миллионов человек.

Ранее депутат отреагировал на статистику по мигрантам в РФ словом из трех букв.

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