В России хотят ввести коллективную ответственность мигрантов за преступления их детей

Глава ЛДПР Слуцкий: за преступления детей мигрантов должны отвечать и их семьи

В России необходимо ввести коллективную ответственность мигрантов за преступления, совершенные их детьми. С такой инициативой выступил председатель ЛДПР Леонид Слуцкий, сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе партии.

«Мало нам было проблем со взрослыми мигрантами, теперь уже их дети увеличивают криминальную статистику в России. Спрашивается, чего мы ждем, что к ним присоединятся еще незадействованные члены «понаехавших» семейств, вплоть до домохозяек? Все это криминализованное болото надо немедленно «осушить». Мигранты должны нести коллективную ответственность за бандитизм своих детей», — подчеркнул он.

По словам Слуцкого, власти РФ должны действовать на упреждение. «Попался два раза такой недоросль даже на незначительном криминале, тут же депортировать всю его семью из страны», — пояснил председатель ЛДПР.

Более того, как отметил лидер партии, новая служба по вопросам регистрации мигрантов в России должна формировать цифровые портреты семей мигрантов, а также осуществлять особый контроль за «потенциально опасными иностранцами».

Слуцкий напомнил, что ЛДПР «давно борется» с засильем мигрантов, подчеркнув необходимость оставить в России только трудовую миграцию по принципу «приехал – отработал – уехал».

Как сообщили в пресс-службе партии, за последний год число особо тяжких преступлений, совершенных детьми мигрантов, увеличилось на 82%. Кроме того, несовершеннолетние злоумышленники публикуют в сети издевательства над сверстниками славянской внешности, обратили внимание в ЛДПР.

3 апреля первый заместитель главы МВД России Александр Горовой заявил, что ведомство представит правительству РФ, а затем и президенту страны Владимиру Путину обновленную концепцию миграционной политики осенью.

По его словам, МВД наделено полномочиями по выработке госполитики в области миграции с 2016 года.

31 марта заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Гребенкин сообщил, что Россия взяла курс на коренные изменения в области миграционной политики. Он рассказал, что был разработан целый комплекс мер по совершенствованию миграционной политики, реализация которого уже началась.

Ранее в Госдуму внесли проект закона о борьбе с фиктивными браками мигрантов.

Ранее в Госдуму внесли проект закона о борьбе с фиктивными браками мигрантов.