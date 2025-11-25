В Совбезе назвали основную причину переезда американцев и европейцев в Россию

Совбез: в Россию переезжают из США и Европы ради права на традиционные ценности

С начала специальной военной операции в Россию из США и европейских стран переезжают целые семьи, чтобы обеспечить себе право на сохранение традиционных ценностей. Об этом в интервью «Российской газете» заявил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Гребенкин.

Как отметил дипломат, с изменением геополитической ситуации, у соотечественников и иностранцев, которые «в стране проживания столкнулись с информационно-психологическим давлением, с нарушением права на сохранение традиционных ценностей», появилось больше возможностей для переселения в Россию».

По словам Гребенкина, в России обретают дом и работу семьи из Германии, Латвии, США, Франции, Италии, Эстонии и других государств. Он отметил, что этот процесс идет, и на него необходимо обратить самое пристальное внимание.

Замсекретаря Совбеза добавил, что в связи с указом о поддержке лицам, разделяющим традиционные ценности, за разрешениями на временное проживание в России уже обратились свыше 2,3 тысяч человек.

Ранее эксперт назвал рекламу продвижения традиционных ценностей «эффективной».