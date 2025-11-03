На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В «Роснано» назвали сумму ущерба от недобросовестных операций сумму

«Роснано»: ущерб от недобросовестных операций составил 200 млрд рублей
Sergey Petrov/news.ru/Global Look Press

Суммарный ущерб компании «Роснано» от недобросовестных операций составил свыше 200 млрд рублей. Об этом сообщает РИА Новости.

В «Роснано» уточнили, что суммарный оценочный ущерб от недобросовестных операций, которые нарушили интересы акционеров, и недополученная прибыль уже превысили 200 млрд рублей. Если мирное урегулирование будет невозможно, то взыскания пройдут в предусмотренном законом порядке вне зависимости от юрисдикции и статуса.

1 ноября Генпрокуратура РФ направила в Гагаринский суд Москвы уголовное дело о растрате 7,5 млрд рублей компании «Роснано».

В апреле Арбитражный суд Москвы арестовал имущество Анатолия Чубайса и ряда бывших руководителей «Роснано» на сумму свыше 5,6 млрд рублей. Обеспечительные меры наложены по иску самой госкорпорации, требующей взыскать убытки, вызванные решениями ее прежнего менеджмента.

Ранее Путин заявил о финансовом оздоровлении «Роснано».

