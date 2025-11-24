Продюсера «Ласкового мая» объявили в розыск

Продюсера «Ласкового мая» Разина объявили в розыск по делу о мошенничестве

Продюсера группы «Ласковый май» Андрея Разина объявили в межгосударственный розыск по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере с денежными средствами поэта Сергея Кузнецова. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на материалы дела.

В отношении продюсера заочно вынесено постановление о возбуждении уголовного дела по ч. 4 ст.159 УК РФ (мошенничество).

Как рассказала агентству адвокат семьи певца Юрия Шатунова Асель Мухтарова-Казарновская, уголовное дело в отношении Разина было заведено в 2021 году по факту присвоения денежных средств, «которые должны быть лицензионным вознаграждением поэта Сергея Кузнецова за исполнение песен». Вдова поэта признана по данному делу потерпевшей стороной. Продюсеру грозит до 10 лет лишения свободы.

В мае Разин подал иск на создателей сериала «Слово пацана» из-за использования в многосерийном фильме песен группы «Ласковый май». Речь идет о песнях «Белые розы», «Розовый вечер», «Седая ночь» и «Ну что же ты». Разин потребовал признать недействительным договор о лицензиях на указанные треки, который в 2023 году заключили представитель вдовы Шатунова Светлана и компания ООО «Тумач Продакшн».

Ранее продюсер Разин заявил, что он смог обмануть многих людей.