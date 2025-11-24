На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Продюсера «Ласкового мая» объявили в розыск

Продюсера «Ласкового мая» Разина объявили в розыск по делу о мошенничестве
true
true
true
close
Антон Круглов/РИА Новости

Продюсера группы «Ласковый май» Андрея Разина объявили в межгосударственный розыск по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере с денежными средствами поэта Сергея Кузнецова. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на материалы дела.

В отношении продюсера заочно вынесено постановление о возбуждении уголовного дела по ч. 4 ст.159 УК РФ (мошенничество).

Как рассказала агентству адвокат семьи певца Юрия Шатунова Асель Мухтарова-Казарновская, уголовное дело в отношении Разина было заведено в 2021 году по факту присвоения денежных средств, «которые должны быть лицензионным вознаграждением поэта Сергея Кузнецова за исполнение песен». Вдова поэта признана по данному делу потерпевшей стороной. Продюсеру грозит до 10 лет лишения свободы.

В мае Разин подал иск на создателей сериала «Слово пацана» из-за использования в многосерийном фильме песен группы «Ласковый май». Речь идет о песнях «Белые розы», «Розовый вечер», «Седая ночь» и «Ну что же ты». Разин потребовал признать недействительным договор о лицензиях на указанные треки, который в 2023 году заключили представитель вдовы Шатунова Светлана и компания ООО «Тумач Продакшн».

Ранее продюсер Разин заявил, что он смог обмануть многих людей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами