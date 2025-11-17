Экс-владелец бренда «Ласковый май» подал иск к авторам «Слова пацана»

Один из экс-владельцев бренда «Ласковый май» Николай Коржиков направил в арбитражный суд Москвы иск к компании «Тумач Продакшн», снявшей сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте». Об этом сообщает РИА Новости.

Кроме того, ответчиком в иске указана вдова певца Юрия Шатунова Светлана. Иск поступил в суд 12 ноября и пока к рассмотрению не принят. Предмет и основания исковых требований не раскрываются.

Коржиков был правообладателем товарного знака «Ласковый май», зарегистрированного в 2003 году одной из структур экс-продюсера группы Андрея Разина. После права на бренд несколько раз переходили к разным лицам, в том числе от Коржикова к Разину и обратно.

В июне 2025 года Роспатент аннулировал бренд по заявлению Шатуновой, которой после кончины Юрия Шатунова в 2022 году принадлежат права на музыкальные произведения «Ласкового мая». На момент аннулирования бренда правообладателем был Коржиков.

Ранее с иском к тем же ответчикам обращался Разин, требовавший признать недействительным лицензионный договор, по которому Шатунова передала права на использование песен компании «Тумач Продакшн». После он отозвал иск.

