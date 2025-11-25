Преподаватель прокомментировала использование мата в речи

Эксперт Кирбирева заявила, что СМИ и творческие люди не должны использовать мат

Ненормативная лексика не должна использоваться в публичном пространстве. Таким мнением в эфире радио Sputnik поделилась преподаватель экономической теории Катерина Кирбирева.

Специалист считает, творческие личности и средства массовой информации не должны быть на одном уровне с толпой, использующей в своей речи мат.

«Люди, которые несут информацию в массы, должны поднимать уровень общества. Если мы начинаем использовать мат на ТВ, на радио, в кино, получается, что он становится допустим и в школах, и в других публичных местах», — заявила Кирбирева.

Депутат Госдумы Виталий Милонов до этого рассказал в беседе с «Газетой.Ru», что россияне уже не стесняются признаваться в том, что они ругаются матом. Согласно опросу ВЦИОМ, треть граждан России сквернословят ежедневно, при этом в 2008 году мат использовал каждый пятый. Число тех, кто не использует ненормативную лексику, сократилось до 23%, раньше этот показатель был на уровне 36%.

Ранее в Госдуме предложили россиянам слушать музыку с матом на кассетах и дисках.