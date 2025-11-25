В Курганской области запретят продавать алкоголь 9 мая и в другие праздники

В Курганской области с 1 марта 2026 года сократят часы продажи алкоголя. Соответствующие изменения в закон внесли депутаты областной думы, сообщается на сайте законодательного органа.

«С 1 марта 2026 года в Курганской области вступят в силу новые правила розничной продажи алкогольной продукции. Розничная продажа алкоголя будет осуществляться с 10:00 до 20:00 часов. Исключение составят точки общественного питания и другие случаи, предусмотренные федеральным законодательством», — передает облдума.

Как отмечается, кроме ограничения по времени, закон вводит запрет на розничную продажу алкоголя в праздничные дни. В список входят такие календарные даты: Рождество (7 января), День студенчества (25 января), День защитника Отечества (23 февраля), Международный женский день (8 марта), Праздник Весны и Труда (1 мая), День Победы (9 мая), Международный день защиты детей (1 июня), День России (12 июня) и День народного единства (4 ноября).

В настоящее время в Курганской области розничная продажа алкоголя разрешена с 8:00 до 22:00. Однако запрет на продажу алкоголя в праздничные дни и дни выпускных регулируется отдельными постановлениями.

До этого стало известно о том, что в России не ожидают повсеместных ограничений на продажу алкоголя. Эксперт уточнил, что изменения в режимах продажи алкогольной продукции будут зависеть от решений региональных властей. Так, например, с 1 марта 2026 года в Московской области продажа спиртных напитков в заведениях типа «наливайка» будет разрешена только с 13:00 до 15:00. За нарушение этого правила предусмотрены административные меры ответственности. Должностным лицам будет грозить штраф в размере от 20 до 40 тысяч рублей, с конфискацией или без конфискации алкогольной продукции. Юридические лица заплатят штраф в диапазоне от 100 до 300 тысяч рублей с возможной конфискацией алкоголя.

