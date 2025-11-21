В России не ожидают повсеместных ограничений на продажу алкоголя

Ограничения на продажу алкоголя вряд ли введут по всей России. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказал основатель юридического сервиса «Юрист в ресторане», налоговый консультант Александр Королев.

Так он прокомментировал введенные ограничения продажи алкоголя в Подмосковье. Они коснутся общепита, вход которого расположен во дворах многоквартирных домов. Запрет вступает в силу с 1 марта 2026 года. Продавать алкоголь можно будет два часа в день — с 13:00 до 15:00.

«1 апреля 2024 года в силу вступил закон, который дает регионам право устанавливать требования к продаже медовухи, пива, сидра, а также ограничивать время, когда общепит может торговать алкоголем в многоквартирных домах. Вряд ли будут аналогичные запреты по всей стране. Пока некоторые региональные власти воспользовались этим правом и ввели жесткие запреты на продажу алкоголя в жилых домах. Например, Санкт-Петербург, Вологодская область, Подмосковье, Алтай.

Думаю, социального напряжения не будет», — отметил Королев.

По его словам, пострадает бизнес, «а бизнес страдает тихо и адаптируется». В то же время жильцы домов выдохнут после того, как шум и движение в наливайках под их окнами прекратится, заключил Королев.

