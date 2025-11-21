На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В России не ожидают повсеместных ограничений на продажу алкоголя

Юрист Королев исключил введение ограничений на продажу алкоголя по всей России
true
true
true
close
Cagkan Sayin/Shutterstock/FOTODOM

Ограничения на продажу алкоголя вряд ли введут по всей России. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказал основатель юридического сервиса «Юрист в ресторане», налоговый консультант Александр Королев.

Так он прокомментировал введенные ограничения продажи алкоголя в Подмосковье. Они коснутся общепита, вход которого расположен во дворах многоквартирных домов. Запрет вступает в силу с 1 марта 2026 года. Продавать алкоголь можно будет два часа в день — с 13:00 до 15:00.

«1 апреля 2024 года в силу вступил закон, который дает регионам право устанавливать требования к продаже медовухи, пива, сидра, а также ограничивать время, когда общепит может торговать алкоголем в многоквартирных домах. Вряд ли будут аналогичные запреты по всей стране. Пока некоторые региональные власти воспользовались этим правом и ввели жесткие запреты на продажу алкоголя в жилых домах. Например, Санкт-Петербург, Вологодская область, Подмосковье, Алтай.
Думаю, социального напряжения не будет», — отметил Королев.

По его словам, пострадает бизнес, «а бизнес страдает тихо и адаптируется». В то же время жильцы домов выдохнут после того, как шум и движение в наливайках под их окнами прекратится, заключил Королев.

Ранее россиян предупредили об опасности безалкогольных вина и пива.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами