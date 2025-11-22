В Московской области введут крупный штраф за нарушение продажи алкоголя

В Московской области нарушителям новых правил продажи алкоголя в заведениях общественного питания, расположенных в многоквартирных домах с входом во двор, будет грозить штраф до 300 тыс. рублей с конфискацией продукции. Об этом ТАСС сообщил председатель комитета Мособлдумы по аграрной политике и потребительскому рынку Сергей Керселян.

По его словам, с 1 марта 2026 года продажа спиртных напитков в таких заведениях будет разрешена только с 13:00 до 15:00. За нарушение закона предусмотрена административная ответственность в соответствии с КоАП РФ. Керселян уточнил, что для должностных лиц штраф составит от 20 до 40 тыс. рублей с конфискацией алкогольной продукции или без неё, для юридических лиц — от 100 до 300 тыс. рублей с конфискацией.

В пресс-службе Мособлдумы добавили, что закон распространяется на все заведения общепита в многоквартирных домах с входом во двор, за исключением ресторанов.

До этого заместитель председателя Всемирного русского народного собора, депутат Брянской облдумы Михаил Иванов заявил, что в России стоит ограничить продажи новогодних украшений в виде бокалов, бутылок вина и других атрибутов, связанных с употреблением алкоголя. По его словам, подобные елочные игрушки и сувениры для детей несут скрытый вред.

Ранее россиянам рассказали, какое наказание грозит за украшение подъездов на Новый год.