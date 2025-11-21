На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Курганской области пресекли незаконный вывоз из России хвойных деревьев

ФТС: таможенники пресекли вывоз из РФ более тысячи сосен в Курганской области
Тюменские таможенники вместе с сотрудниками Россельхознадзора пресекли незаконный вывоз из страны более тысячи сосен в Курганской области. Об этом сообщает Федеральная таможенная служба (ФТС) России.

По ее данным, водитель фуры, которая следовала на выезд из РФ, предъявил фитосанитарный сертификат на 500 сосен. Однако таможенники подсчитали, что мужчина пытался вывезти из страны 1037 спиленных хвойных деревьев. Груз был задержан.

Сотрудники Россельхознадзора возбудили дело об административном правонарушении по статье 10.2 КоАП РФ («Нарушение порядка вывоза подкарантинной продукции»).

17 ноября ФТС сообщила, что сотрудники таможни аэропорта Шереметьево задержали иностранца, который пытался нелегально ввезти более тысячи ювелирных изделий на сумму 9,4 млн рублей. Иностранца, прибывшего рейсом из Индии, остановили для проверки, когда он следовал по «зеленому» коридору. При личном досмотре в карманах его одежды нашли украшения и драгоценные камни в фасовочных пакетах. Возбуждено уголовное дело по статье «Контрабанда стратегически важных товаров и ресурсов» УК РФ.

Ранее московские таможенники не пропустили посылку из Перу с гигантскими жуками.

