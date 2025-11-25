Основатель файлообменников Megaupload Дотком описал Украину одной картинкой

Основатель файлообменной сети Megaupload Ким Шмитц, известный также как Ким Дотком, описал Украину одной картинкой — золотым унитазом.

«Украина в одной картинке», — написал он в социальной сети X.

В качестве иллюстрации он дополнил свой текст фотографий, дополнив свой пост фотографией золотого унитаза, который фигурировал в коррупционном скандале на Украине.

10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило о проведении масштабной спецоперации по делу о коррупции в сфере энергетики. По данным ведомства, расследование шло полтора года, сотрудники бюро собрали около тысячи аудиозаписей. Одним из главных подозреваемых проходит бизнесмен Тимур Миндич, который считается ближайшим соратником президента Украины Владимира Зеленского и его «кошельком».

До этого депутат Верховной Рады Ярослав Железняк опубликовал фото из помещения, принадлежащего Миндичу, с золотым унитазом. Он заявил, что проверил информацию через несколько источников. Объект находился в здании, арендованном компанией «95-й квартал».

Ранее в Великобритании заявили, что Зеленский не избежит ответственности за коррупцию.