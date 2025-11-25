На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Основатель файлообменников Megaupload Дотком описал Украину одной картинкой

Дотком описал Украину в виде золотого унитаза
true
true
true
close
Telegram-канал «Залізний нардеп»

Основатель файлообменной сети Megaupload Ким Шмитц, известный также как Ким Дотком, описал Украину одной картинкой — золотым унитазом.

«Украина в одной картинке», — написал он в социальной сети X.

В качестве иллюстрации он дополнил свой текст фотографий, дополнив свой пост фотографией золотого унитаза, который фигурировал в коррупционном скандале на Украине.

10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило о проведении масштабной спецоперации по делу о коррупции в сфере энергетики. По данным ведомства, расследование шло полтора года, сотрудники бюро собрали около тысячи аудиозаписей. Одним из главных подозреваемых проходит бизнесмен Тимур Миндич, который считается ближайшим соратником президента Украины Владимира Зеленского и его «кошельком».

До этого депутат Верховной Рады Ярослав Железняк опубликовал фото из помещения, принадлежащего Миндичу, с золотым унитазом. Он заявил, что проверил информацию через несколько источников. Объект находился в здании, арендованном компанией «95-й квартал».

Ранее в Великобритании заявили, что Зеленский не избежит ответственности за коррупцию.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами