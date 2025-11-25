В Ростовской области рассказали о повреждениях домов и соцобъектов при ночной атаке

В Ростовской области 4 многоквартирных и 12 частных домов повреждены из-за атаки

Четыре многоквартирных и 12 частных домов, а также ряд социальных и других объектов повреждены в результате ночной атаки на Ростовскую область. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

«По данным оперативных служб на 7 утра, в результате ночной атаки повреждения получили лакокрасочный цех, складское помещение, ряд социальных объектов, 4 многоквартирных жилых дома, 12 частных жилых домов, 4 автомобиля», — написал он.

Губернатор добавил, что информация о повреждениях будет уточняться.

В результате атаки различные ранения получили не менее 10 жителей Таганрога и Неклиновского района.

Утром во вторник Минобороны РФ сообщило, что силы ПВО за ночь перехватили и уничтожили 249 украинских беспилотников самолетного типа. По данным ведомства, в Ростовской области сбили 16 БПЛА.

Ранее в Туапсе при атаке беспилотников загорелся многоквартирный дом.