На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Туристам объяснили, почему важно декларировать дорогие вещи при сдаче багажа

Турэксперт Мохов призвал декларировать дорогие вещи при сдаче багажа
true
true
true
close
Shutterstock

Путешественникам стоит декларировать дорогие вещи при сдаче багажа, чтобы получить компенсацию их стоимости в случае пропажи. Об этом «Москве 24» рассказал вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Георгий Мохов.

«Если стоимость не заявлена, возмещение производится по установленным тарифам, которые, как правило, невелики — около 600 рублей за килограмм согласно статье о размере ответственности перевозчика», — объяснил эксперт.

По его словам, дело о краже будут расследовать специалисты службы безопасности аэропортов и полицейские. Чтобы защитить себя от кражи, Мохов порекомендовал использовать замки и обматывать чемодан специальной пленкой.

В случае кражи туристам посоветовали обратиться к авиаперевозчику, если там не помогут — в полицию или службу безопасности аэропорта, чтобы написать заявление о краже.

23 ноября сообщалось, что у россиянки, летевшей бизнес-классом Turkish Airlines, пропали украшения из багажа. О случившемся рассказала сама пострадавшая по имени Ольга. Женщина путешествовала с дочерью из Черногории на Шри-Ланку с пересадкой в Стамбуле. Незадолго до вылета пассажирка решила вынуть из дорожной шкатулки помолвочное кольцо стоимостью 400 тыс. рублей и взять его с собой, оставив внутри только бижутерию.

Ранее были названы самые популярные у туристов регионы России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами