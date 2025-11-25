Туристам объяснили, почему важно декларировать дорогие вещи при сдаче багажа

Путешественникам стоит декларировать дорогие вещи при сдаче багажа, чтобы получить компенсацию их стоимости в случае пропажи. Об этом «Москве 24» рассказал вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Георгий Мохов.

«Если стоимость не заявлена, возмещение производится по установленным тарифам, которые, как правило, невелики — около 600 рублей за килограмм согласно статье о размере ответственности перевозчика», — объяснил эксперт.

По его словам, дело о краже будут расследовать специалисты службы безопасности аэропортов и полицейские. Чтобы защитить себя от кражи, Мохов порекомендовал использовать замки и обматывать чемодан специальной пленкой.

В случае кражи туристам посоветовали обратиться к авиаперевозчику, если там не помогут — в полицию или службу безопасности аэропорта, чтобы написать заявление о краже.

23 ноября сообщалось, что у россиянки, летевшей бизнес-классом Turkish Airlines, пропали украшения из багажа. О случившемся рассказала сама пострадавшая по имени Ольга. Женщина путешествовала с дочерью из Черногории на Шри-Ланку с пересадкой в Стамбуле. Незадолго до вылета пассажирка решила вынуть из дорожной шкатулки помолвочное кольцо стоимостью 400 тыс. рублей и взять его с собой, оставив внутри только бижутерию.

