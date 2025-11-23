Багаж летевшей бизнес-классом россиянки обворовали во время пересадки в Стамбуле

У россиянки, летевшей бизнес-классом Turkish Airlines, пропали украшения из багажа. Об этом сообщил Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

О случившемся рассказала сама пострадавшая по имени Ольга. Женщина путешествовала с дочерью из Черногории на Шри-Ланку с пересадкой в Стамбуле. Незадолго до вылета пассажирка решила вынуть из дорожной шкатулки помолвочное кольцо стоимостью 400 тыс. рублей и взять его с собой, оставив внутри только бижутерию.

После прилета Ольга обнаружила, что шкатулка вскрыта: в багаже остались лишь пара сережек и одно кольцо, а бусы, цепочки и браслеты исчезли. Женщина полагает, что злоумышленники приняли бижутерию за золотые украшения. Сумма ущерба, по ее оценке, составила около 20 тыс. рублей.

Сейчас россиянка готовит претензию к авиакомпании.

