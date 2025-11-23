На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Названы самые популярные у туристов регионы России

Дагестан и Мурманская область стали самыми популярными регионами у туристов
Shutterstock

Глава Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский назвал регионы России, на которые со стороны туристов активно растет спрос. Об этом он рассказал в интервью РИА Новости.

По его словам, лидирующие позиции среди внутренних направлений по России занимают Дагестан, Мурманск, Калининград, Бурятия, Алтай и Дальний Восток.

Лидером в этом направлении стал Дагестан. По словам Уманского, регион смог покорить сердца туристов и продолжает расти и развиваться каждый год. Он умело держит аудиторию и постоянно привлекает новую, сказал глава РСТ.

Второе место по динамике занимает Мурманская область, которая привлекает туристов северным сиянием. В число активно растущих и развивающихся регионов также вошли Калининград, Алтай, Бурятия.

Отдельно Уманский выделил Дальний Восток, который, по его словам, делает большой шаг в развитии туризма.

До этого стало известно, что в России разработали территориальные схемы развития туризма для Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также Херсонской и Запорожской областей.

Ранее в Госдуме заявили о дефиците кадров в туризме.

