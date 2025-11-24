На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В России рассказали об атаках ВСУ беспилотниками с токсинами

Минпромторг РФ: Украина продолжает атаки снаряженными токсинами беспилотниками
true
true
true
close
Inna Varenytsia/Reuters

Заместитель министра промышленности и торговли России Кирилл Лысогорский заявил, что Украина продолжает совершать теракты с помощью беспилотников, снаряженных токсичными веществами. Об этом сообщает ТАСС.

В ходе выступления на 30-й ежегодной конференции государств — участников Организации по запрещению химического оружия Лысогорский заявил, что атаки производятся не только против российских военнослужащих, но и против гражданского населения.

13 ноября командир роты группировки войск «Восток» с позывным «Физрук» сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) сбрасывают с дронов купюры, пропитанные ядовитыми веществами. По его словам, если взять эти купюры без перчаток, то яд через кожу быстро попадет в кровь и человек может не выжить.

В июле Минобороны РФ сообщало, что ВСУ более 500 раз различным образом применяли химическое оружие. Ведомство зафиксировало применение украинской стороной химических средств борьбы с беспорядками (хлорацетофенон, Си-Эс), а также отравляющих веществ психотропного (Би-Зет) и общеядовитого действия (хлорциан, синильная кислота).

Ранее на Украине выявили сети лабораторий для производства боевых отравляющих веществ.

