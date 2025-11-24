На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Белгородской области мирный житель пострадал при атаке беспилотников

Гладков: в Белгородской области после атаки дронов ВСУ ранен мирный житель
Telegram-канал «Настоящий Гладков»

Вооруженные силы Украины (ВСУ) с помощью беспилотников атаковали предприятие в селе Бессоновка Белгородской области, ранен мирный житель. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

«Мужчину с баротравмой бригада скорой доставляет в городскую больницу №2 г. Белгорода», — говорится в сообщении.

Губернатор отметил, что в результате атаки повреждено здание на территории коммерческого объекта — выбиты окна и посечен фасад. Кроме того, повреждения получили четыре легковых автомобиля.

Также ВСУ ударили по гаражу, расположенному на территории административного объекта в поселке Малиновка, — повреждения получили оборудование и прицеп.

По словам Гладкова, еще один дрон сдетонировал в Грайворонском округе в городе Грайворон, где также пострадал фасад коммерческого объекта. Кроме того, FPV-дроны атаковали автомобиль в Шебекинском округе в селе Новая Таволжанка, транспортное средство повреждено.

Выступая на пресс-конференции 23 ноября, губернатор Белгородской области заявил, что на фоне обстрелов ВСУ регион могли покинуть как минимум 60 тысяч человек. По его словам, такие выводы были сделаны по количеству ОМС, открепленных от местных медицинских учреждений.

Ранее Гладков рассказал о состоянии Белгородского водохранилища после атак ВСУ.

Обстрелы Белгородской области
