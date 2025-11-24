В Севастополе отменена воздушная тревога. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

«Отбой воздушной тревоги!» — написал он.

По словам Развожаева, силы противовоздушной обороны (ПВО) отражали атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Севастополь.

Он уточнил, что, согласно информации Спасательной службы Севастополя, к этому часу никакие гражданские объекты в населенном пункте не пострадали.

Незадолго до этого в Севастополе объявили воздушную тревогу.

Вечером 24 ноября в Минобороны России заявили, что средства ПВО за шесть часов уничтожили 40 украинских беспилотников над регионами России и Черным морем. По данным ведомства, 14 дронов ликвидировали над Московским регионом, в том числе восемь аппаратов, летевших на столицу. Десять БПЛА были ликвидированы над Крымом, девять беспилотников — над акваторией Черного моря, по три БПЛА — над Брянской и Калужской областями, один аппарат — над Курской областью.

Ранее беспилотники ВСУ атаковали Севастополь.