В Севастополе объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в Севастополе. Об этом заявил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

«Внимание всем! Воздушная тревога!», — написал глава Севастополя.

Публикация о тревоге появилась в 21.03 мск. В городе остановил работу наземный и морской общественный транспорт.

22 ноября Развожаев заявил, что в Севастополе силы противовоздушной обороны отражали атаку украинских дронов.

Воздушная тревога — это сигнал, предупреждающий население об угрозе воздушного нападения противника, которое может быть осуществлено разными методами: от атаки дронов до ракет. Если есть угроза мирному населению, то людей ставят в известность.

При воздушной опасности перед тем, как покинуть помещение нужно отключить газ, электричество и воду. Кроме того, необходимо взять документы, медикаменты, вещи первой необходимости, воду, еду, телефон и отправиться в убежище. Если такой возможности нет, следует спуститься в подвал, в метро, на подземную парковку, на цокольный этаж. Если в семье есть дети или домашние питомцы, нужно взять и для них предметы первой необходимости.

Ранее ВСУ получили новейшие зенитные установки для борьбы с дронами.