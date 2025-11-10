На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В России предупредили о затаившихся в районе Крыма резервах ВСУ

ВСУ могли спрятать резервы из безэкипажных катеров у берегов Крыма
true
true
true
close
Ukrainian Presidential Press Service/Handout via Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) могли спрятать резервы из безэкипажных катеров (БЭК) у берегов Крыма. Об этом сообщает Telegram-канал «Архангел спецназа».

По его информации, речь идет о свыше десяти БЭКов, которые находятся в Черном море в режиме ожидания.

10 ноября в районе Туапсе Краснодарского края нейтрализовали четыре безэкипажных катера. В оперштабе Кубани рассказали, что один из этих аппаратов сдетонировал вблизи береговой линии. Ударная волна повредила остекление на втором этаже двухэтажного дома, гараж и лодочный ангар. В результате происшествия никто не пострадал.

2 ноября Черноморский флот России уничтожил шесть украинских безэкипажных катеров.

19 октября сообщалось, что украинские военнослужащие используют для управления БЭКами в акватории Черного моря спутниковую систему британской компании OneWeb. В силовых структурах рассказали, что между Starlink и OneWeb существует заметная разница. Первая система использует тысячи низкоорбитальных спутников, а вторая — спутники, размещенные на средней околоземной орбите.

Ранее стало известно о появлении у ВСУ нового опасного беспилотника.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами