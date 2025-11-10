В России предупредили о затаившихся в районе Крыма резервах ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) могли спрятать резервы из безэкипажных катеров (БЭК) у берегов Крыма. Об этом сообщает Telegram-канал «Архангел спецназа».

По его информации, речь идет о свыше десяти БЭКов, которые находятся в Черном море в режиме ожидания.

10 ноября в районе Туапсе Краснодарского края нейтрализовали четыре безэкипажных катера. В оперштабе Кубани рассказали, что один из этих аппаратов сдетонировал вблизи береговой линии. Ударная волна повредила остекление на втором этаже двухэтажного дома, гараж и лодочный ангар. В результате происшествия никто не пострадал.

2 ноября Черноморский флот России уничтожил шесть украинских безэкипажных катеров.

19 октября сообщалось, что украинские военнослужащие используют для управления БЭКами в акватории Черного моря спутниковую систему британской компании OneWeb. В силовых структурах рассказали, что между Starlink и OneWeb существует заметная разница. Первая система использует тысячи низкоорбитальных спутников, а вторая — спутники, размещенные на средней околоземной орбите.

Ранее стало известно о появлении у ВСУ нового опасного беспилотника.