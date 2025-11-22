На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Москве загорелось здание Центрального телеграфа

В центре Москвы на девятом этаже нежилого здания произошел пожар
true
true
true
close
Алексей Сухоруков/РИА Новости

В центре Москвы произошло возгорание в нежилом здании, расположенном на Тверской улице. Об этом в cвоем Telegram-канале сообщает Главное управление МЧС России по столице.

«На Тверской улице произошло загорание строительных материалов на девятом этаже многоэтажного нежилого здания», — сказано в сообщении.

Как заявили в ведомстве, в тушении огня принимают участие 47 сотрудников и 11 единиц техники московского пожарно-спасательного гарнизона.

По информации Telegram-канала SHOT, на улице Тверская горит здание Центрального телеграфа.

Вечером 19 ноября в центре Москвы случился пожар в многоэтажном жилом доме. Огонь разгорелся в квартире на 17-м этаже здания, находящегося на 2-й Звенигородской улице.

Утром того же дня в столице произошел пожар в отеле Radisson Blu Олимпийский, в связи с чем из здания эвакуировали около 400 человек. Днем МЧС сообщило о ликвидации возгорания.

Ранее подросток устроил пожар в кинотеатре московского торгового центра.

