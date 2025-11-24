Временные ограничения сняли в аэропорту Калуги

Росавиация: временные ограничения на полеты сняли в аэропорту Калуги

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов были сняты в аэропорту Калуги (Грабцево). Об этом сообщил пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта РФ (Росавиации) Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

По его словам, ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов.

Публикация о снятии ограничений была сделана в 18:43 мск.

Кореняко заявил о временном прекращении полетов в аэропорту Калуги 24 ноября в 11:59 мск.

В прошлый раз аэропорт Калуги приостанавливал работу 18 ноября.

План «Ковер» — режим закрытого неба для всех летательных аппаратов и приказ на немедленную посадку или выведение из определенной зоны всех находящихся в воздухе самолетов или вертолетов. Такой план может быть задействован по разным причинам: например, при внезапных изменениях погодных условий, представляющих угрозу для полетов, при нарушении воздушного пространства воздушным судном другого государства или при атаках БПЛА.

