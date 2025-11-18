Аэропорт Калуги приостановил работу

В аэропорту Калуги ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — написал представитель ведомства.

Утром 18 ноября аналогичные меры ввели в аэропорту Пензы. По словам Кореняко, решение было принято для обеспечения безопасности полетов. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко сообщал, что во всем регионе введен план «Ковер». Спустя чуть менее двух часов авиагавань возобновила свою работу.

План «Ковер» — режим закрытого неба для всех летательных аппаратов и приказ на немедленную посадку или выведение из определенной зоны всех находящихся в воздухе самолетов или вертолетов. Такой план может быть задействован по разным причинам: например, при внезапных изменениях погодных условий, представляющих угрозу для полетов, при нарушении воздушного пространства воздушным судном другого государства или при атаках БПЛА.

