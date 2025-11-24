На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В аэропорту Калуги ввели временные ограничения

Росавиация: в аэропорту Калуги ввели ограничения на прием и выпуск самолетов
true
true
true
close
dentorson/Shutterstock/FOTODOM

В аэропорту Калуги ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщил в своем Telegram-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

«Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в сообщении.

Кореняко отметил, что данные меры необходимы для обеспечения безопасности пассажиров.

В прошлый раз аэропорт Калуги приостанавливал работу 18 ноября. В тот же день аналогичные меры ввели в аэропорту Пензы. По словам Кореняко, решение было принято для обеспечения безопасности полетов. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко сообщал, что во всем регионе введен план «Ковер». Спустя чуть менее двух часов авиагавань возобновила свою работу.

План «Ковер» — режим закрытого неба для всех летательных аппаратов и приказ на немедленную посадку или выведение из определенной зоны всех находящихся в воздухе самолетов или вертолетов. Такой план может быть задействован по разным причинам: например, при внезапных изменениях погодных условий, представляющих угрозу для полетов, при нарушении воздушного пространства воздушным судном другого государства или при атаках БПЛА.

Ранее Минтранс сообщил о подготовке «дорожной карты» по проекту строительства аэропорта в ЕАО.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами