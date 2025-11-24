Защита Логиновой обжаловала штраф за исполнение песни иноагента

В Санкт-Петербургский городской суд поступила жалоба на штраф по делу о дискредитации армии уличной певице Диане Логиновой. Это следует из данных в электронной карточке дела, пишет РИА Новости.

«Привлекаемое лицо - Логинова Диана Германовна, ст. 20.3.3, ч. 1, КоАП РФ. Судебное заседание - 16 декабря 2025 года, 13.00», — говорится в карточке дела.

Накануне сообщалось, что музыкантов группы «Стоптайм» после третьего ареста не стали арестовывать снова. По данным «Фонтанки», вокалистка Диана Логинова (Наоко) и гитарист Александр Орлов, исполнявшие на улице песни артистов-иноагентов, уже вернулись домой.

Участников группы «Стоптайм» задержали 15 октября. На следующий день суд арестовал Наоко, Александра Орлова и барабанщика коллектива Владислава Леонтьева по статье об организации массового одновременного пребывания граждан в общественных местах, повлекшего нарушение общественного порядка. Логинова и Леонтьев получили 13 суток ареста, Орлов — 12.

Утром 29 октября Логинову доставили в суд на слушание по делу о дискредитации российской армии — ей вменяли исполнение песни Монеточки (признана в РФ иностранным агентом) «Ты солдат». Вокалистку оштрафовали на 30 тыс. руб. Певица получила и еще один арест за мелкое хулиганство — из-за «исполнения песни с нецензурной бранью».

Ранее в Петербурге прошли рейды против уличных музыкантов.