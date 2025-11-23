Музыкантов группы «Стоптайм» не стали арестовывать снова из-за песен иноагентов

Музыкантов группы «Стоптайм» после третьего ареста не стали арестовывать снова. Об этом сообщило издание «Фонтанка» со ссылкой на два собственных источника.

По данным «Фонтанки», вокалистка Диана Логинова (Наоко) и гитарист Александр Орлов, исполнявшие на улице песни артистов-иноагентов, уже вернулись домой.

Полиция, рассказал один из источников, намеренно забрала молодых людей от ИВС и увезла в другой район, чтобы ожидавшие выхода музыкантов из ИВС журналисты не задавали музыкантам вопросы.

Адвокат Логиновой Мария Зырянова уточнила, что молодых людей лучше временно не беспокоить, подчеркнув, что они в безопасности и сами выйдут с новостями.

Участников группы «Стоптайм» задержали 15 октября. На следующий день суд арестовал Наоко, Александра Орлова и барабанщика коллектива Владислава Леонтьева по статье об организации массового одновременного пребывания граждан в общественных местах, повлекшего нарушение общественного порядка. Логинова и Леонтьев получили 13 суток ареста, Орлов — 12.

Утром 29 октября Логинову доставили в суд на слушание по делу о дискредитации российской армии — ей вменяли исполнение песни Монеточки (признана в РФ иностранным агентом) «Ты солдат». Вокалистку оштрафовали на 30 тыс. руб. Певица получила и еще один арест за мелкое хулиганство — из-за «исполнения песни с нецензурной бранью».

Ранее в Петербурге прошли рейды против уличных музыкантов.